Polizeibekannt wurde die Sache gegen 17.20 Uhr, berichtete Sprecher Stefan Möhwald. In der Geschwister-Scholl-Straße in Fürstenwalde waren zuvor zwei Personengruppen aufeinandergetroffen. Einer der Anwesenden drohte einem 15-Jährigen Schläge mit einem Stock an und ließ sich dessen Halskette ü...