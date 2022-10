„Das muss ordentlich gerummst haben.“ René Kater, der Geschäftsführer des Bowlingcenters an der Großen Freizeit in Fürstenwalde, bestätigt am Sonntag, dass es im Außenbereich der Einrichtung an der Großen Freizeit einen größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen gegeben hat.

Auch er hat von einer Körperverletzung gehört, kann aber nichts Genaueres sagen. Den Betrieb im Bowlingcenter habe der Vorfall nicht beeinträchtigt. „Der Betrieb war ganz normal, wir hatten sozusagen unsere eigene Party.“

Ein Schwerverletzter kam ins Krankenhaus

Die Polizei hat am Sonntag auf Nachfrage bestätigt, dass gegen 21 Uhr auf dem Gelände zwei Gruppen von Jugendlichen eine körperliche Auseinandersetzung miteinander hatten. „Dabei ist eine Person schwer verletzt worden und mehrere leicht“, sagt Dienstgruppenführer Stephan Bagdahn.

Der Schwerverletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Hund sei im Einsatz gewesen. Bagdahn verweist ansonsten auf noch laufende Ermittlungen.