Am späten Abend des 03.12.2021 haben sich laut Polizeimeldung mehrere Jugendliche auf einem Spielplatz am Mühlenberg eine Auseinandersetzung geliefert. So soll es erst verbal zu einem Streit gekommen sein, der schließlich in Tätlichkeiten ausartete. Die Gewalttätigkeiten wurden in weiterer Folge auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes fortgeführt.

Letztlich erlitten drei 17 und 18 Jahre alte Männer leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Bei einer Nahbereichsfahndung entdeckten Polizisten wenig später einen sichtlich Alkoholisierten, der Gesichtsverletzungen aufwies. Der 24-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 3,6 Promille aufzuweisen.

Nach medizinischer Behandlung verbrachte er die kommenden Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Dort konnte der Mann seinen Rausch ausschlafen. Ob er etwas mit der vorherigen Auseinandersetzung zu tun hatte und ob er für die Beschädigung einer Jalousie an einem Haus in der Wriezener Straße verantwortlich ist, wird nun geprüft. Dort fanden sich nämlich Blutspuren, die darauf hindeuten, dass der Täter zuvor eine Verletzung erlitten hatte.