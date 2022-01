Es ist gegen 11 Uhr am Vormittag, als das Telefon am 6. Januar bei einer Seniorin in Bad Saarow klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mann. Dieser teilt der 1931 geborenen Frau mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt hätte. Nun würden 24.000 Euro gebraucht, um alle nöti...