Eine 25-jährige Frau zeigte an, dass ein bislang unbekannter Mann ihr persönliche Gegenstände geraubt hat, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Ost vom Dienstag (28. Dezember).

Der Unbekannte hatte die Frau, die als Prostituierte tätig ist, in Berlin angesprochen und die „Erbringung von Dienstleistungen“ vereinbart. Nachdem die aus Rumänien stammende Frau in den Pkw des Mannes eingestiegen war, fuhr er mit ihr in ein Waldgebiet bei Kienbaum