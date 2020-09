Chefärztin in einem Krankenhaus? Nein, das spielte in ihren kühnsten Träumen keine Rolle. „Eigentlich wollte ich immer Hausärztin werden in einer eigenen Praxis und meine Patienten samt ihren Freuden und Sorgen gut kennen“, erzählt Dr. Kathrin Rosenberg und lächelt gedankenversunken: „Im...