Schülerinnen und Schüler sollen in der neunten Klasse ein Pflichtpraktikum machen. Aktuell sind auch die Jugendlichen des Schollgymnasiums in Fürstenwalde in Betrieben und Behörden. Aber nicht alle. Koordinatorin Anke-Kerstin Eschbach verrät, wie es an ihrer Schule läuft und was zu beachten is...