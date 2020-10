Deutschlands ersten überdachten Surf-Park – das und nicht weniger planen zwei Berliner Unternehmer in Fürstenwalde. Eirik Randow und Marvin Thams waren am Dienstag in das Alte Rathaus gekommen, um die Stadtverordneten von ihrer Idee zu überzeugen. Mithilfe künstlicher Wellen soll Wellenreiten...