Endlich den Abschluss in der Tasche haben 101 Absolventen der Rahn Education in Fürstenwalde. Im Precise Resort am Golfplatz in Bad Saarow wurden gleich zwei Zeugnisübergaben gefeiert: am 30. Juni von 47 Schülern der Fachoberschule und am 1. Juli von 54 Schülern der Oberschule. Am Rande erzählt...