Die Stadtverordnetenversammlung ist so etwas wie Regierung der Stadt – sie entscheidet über große Bauprojekte, Investitionen, die Grundsätze zur Personalplanung, neue Ortsteile und einiges mehr. In Fürstenwalde hat sie 32 Mitglieder plus Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Vorsitzender des ...