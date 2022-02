Als der 17-Jährige bereits am Boden lag, sollen drei Jugendliche ihm immer weiter gegen den Kopf und in den Bauch getreten haben, ihn schließlich durch mehrere Straßen gezerrt und ausgeraubt haben. Der Vorfall hat sich laut Polizei am Freitag (18. Februar) am Durchgang zwischen Frankfurter Straße und Gartenstraße in Fürstenwalde ereignet.

Täter fordern Handy und Geld

Polizei im Einsatz Kriminalität in Fürstenwalde – Unbekannte brechen über Silvester mehrere Garagen in der Stadt auf Fürstenwalde Noch am späten Freitagabend meldete sich das Opfer bei der Polizei, um den Raub anzuzeigen. Demnach hatte der 17-Jährige zunächst auf einer Bank gesessen und auf seinem Handy geschrieben, als sich gegen 20 Uhr drei andere Jugendliche näherten, ihm einen Stoß versetzten und ihn ins Gesicht schlugen. Am Boden liegend, traktierte ihn das Trio mit Tritten gegen Kopf und Bauch. Schließlich zogen ihn die Täter mit sich über die Trianon- bis zur Frankfurter Straße und von dort in Richtung eines Sportplatzes. Dabei erhielt das Opfer weitere Schläge und Tritte.

Letztlich forderten die Täter die Herausgabe des Telefons. Als sich der 17-Jährige weigerte, sei es ihm einfach aus der Hosentasche gezogen worden. Auch sein Portemonnaie hätten sich die Täter gegriffen und Geld entnommen. Danach seien sie in Richtung Trianonstraße verschwunden.

Polizei bittet um Hinweise