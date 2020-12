Sie rückten am frühen Morgen an. Gegen 8 Uhr vollstreckten Polizei-Ermittler am 24. November vier Durchsuchungsbeschlüsse in Fürstenwalde und nahmen dabei vier Deutsch-Libanesen fest. Die Männer zwischen 24 und 40 Jahren stehen im Verdacht für den organisierten Drogenhandel in Fürstenwalde ve...