Die Erleichterung liegt förmlich in der Luft, als am Freitagnachmittag die Zwölftklässler nach und nach das Geschwister-Scholl-Gymnasium verlassen. Gerade haben sie ihre schriftliche Abitur-Prüfung in Englisch abgelegt, langsam weicht die Anspannung. „Es ist ganz okay gelaufen, unsere Lehrer h...