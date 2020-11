Drei Luftfilter surren rings um den Tisch, an dem der achtjährige Alessandro sitzt. Der Viertklässler war der erste Schüler, der in Meike Neumanns neu eröffnetes Büro in der Fürstenwalder August-Bebel-Straße kam. Seit Anfang November bietet die Lerntherapeutin dort Hilfe bei Lese- und Rechtsc...