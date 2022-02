Gähnende Leere im Spaßbad des Schwapp . Von Wassergeplantsche und lachenden Kindern ist nur wenig zu hören, die Kosten für die Stadt Fürstenwalde laufen dennoch weiter. So etwa beschreibt Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) das Szenario an den Wochentagen. Jetzt will er die Reißleine ziehen.