Spannung liegt in der Luft auf dem Gelände von Reuther STC in der Fürstenwalder Fabrikstraße. Zwei je 86 Tonnen schwere Stahlbehälter müssen sicher zum Fürstenwalder Hafen an der Lindenstraße transportiert werden. Während Mitarbeiter der Spedition letzte Absprachen treffen, flackert das oran...