Zum Schluss eine weiße Rose für jede Teilnehmerin, zum Beginn eine leckere Frauentagstorte – Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) ließ sich nicht lumpen, als er am Dienstagvormittag in Begleitung seiner Pressesprecherin Nadine Gebauer und Sozialdezernentin Sandra Deska in das Kellergewölbe de...