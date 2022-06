Am 19. Dezember 2021 hat Nick Schmidt* bei der Polizei in Fürstenwalde Anzeige wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gestellt. In diesem Fall geht es um ein Kind: seine Tochter Mia-Ann. Das Mädchen ist acht Jahre alt. Die Eltern haben sich vor vier Jahren getrennt. Mia-Ann lebt die ...