Die Autos biegen morgens von der Kirchhof- in die Holzstraße ein und fahren auch in die Windmühlenstraße, obwohl sie Sackgasse ist. Die Eltern, die ihre Kinder zur Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde bringen, wenden aber auch in der Holzstraße und fahren wieder hinaus. Die Holzstraße i...