Neben strahlenden Siegern hat es beim 26. Radkriterium am Sonntag, 22. Mai, in Fürstenwalde auch mehrere Stürze gegeben. Und für manchen Sportler lagen Freude und Schmerz ganz dicht beieinander. „Der Teilnehmer, der in der Gruppe U11 bei den Jungen den zweiten Platz gemacht hat, ist auch gestü...