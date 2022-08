In Gerichtsprozessen gibt es unbestreitbare Tatsachen. In dem Verfahren vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld ist bislang unbestreitbar: Der Tresor wurde aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wladimir-Komarow-Straße in Fürstenwalde gestohlen, und zwar an einem Sonntagvormitt...