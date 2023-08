An das abrupte Ende des Radwegs in der Lindenstraße in Fürstenwalde, kurz vor der Kreuzung mit der Bundesstraße B168, haben sich die meisten Pendler längst gewöhnt. Seit Jahren harrt der begonnene Bau seiner Vollendung. Wer stadtauswärts radelt, muss auf Höhe der Hausnummer 62b damit leben, d...