Knapp vier Jahre ist es mittlerweile her, dass in Storkow der Ausbau der zuvor unbefestigten Straßen und Wege in der Vogelsiedlung begann. Die Euphorie war anfangs groß. Anwohner berichteten begeistert von einem Grillfest mit den Bauleuten, und anders als zunächst angekündigt sollte bereits Ende...