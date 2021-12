Es war ein trostloses Bild, das sich im Frühjahr 2019 an der Lindenstraße in Fürstenwalde bot. Von etlichen Linden und Robinien waren nur die Stümpfe geblieben. Die Bäume waren dem Ausbau der Straße zum Opfer gefallen. Jetzt, mehr als zweieinhalb Jahre später, ist die Lücke in der Allee wied...