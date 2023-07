Als der Munitionsbergungsdienst in der Ketschendorfer Feldmark in Fürstenwalde anrückte, war Siegmar Burdag überrascht. Die Fachleute knöpften sich das Grundstück vor, auf dem der Stadtforst Holzhäuser mit 24 Wohnungen errichten lassen will. „Liegt da Munition?“, fragte sich Burdag, der ne...