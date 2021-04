Die rot-weißen Fahnen steckten am Sonntag noch immer am Eingang des Reifenwerks von Goodyear Dunlop im Tränkeweg in Fürstenwalde. Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hatten dort vor einigen Tagen zusammen mit Beschäftigten für mehr Lohn protestiert. Mit Erfolg.