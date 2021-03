Silvio Schmidt arbeitet seit 20 Jahren am Klinikum in Bad Saarow. Der 58-Jährige ist Krankenpfleger auf der Intensivstation. „Die Arbeit erfüllt mich, es gibt nie Stillstand, gerade auf der Intensivstation kann man immer dazulernen und erleben, wie Menschen dank moderner Medizin wieder gesund we...