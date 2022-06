Bennet Fischer mit Bastian Kunz (vorn v.l.) und Tang Hoang Griep mit Marcus Hotzan (hinten v.l.) üben mit Schwert und Degen. Alle jungen Männer waren Schüler am OSZ in Fürstenwalde, sind derzeit in der Ausbildung oder studieren – und kehren regelmäßig an ihre alte Schule zurück. © Foto: Ruth Buder