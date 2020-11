Katrin Horn spezialisiert sich auf Schmerztherapie in ihrer Naturheilpraxis. Dabei folgt sie der Liebscher und Bracht Methode, einer Kombination aus Osteopressur und Dehnübungen. Am Skelett zeigt Katrin Horn, wie sie in der Anamnese auf einen der 92 Schmerzpunkte drücken würde, teilweise nimmt sie den Holzkegel zur Unterstützung hinzu. © Foto: Jacqueline Westermann