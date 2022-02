„Ich dachte, ich guck nicht richtig“, sagt Reinhard Thieme, als er an den Moment denkt, in dem er am Morgen zufällig von seiner Zeitung aufblickte und drei Rehe vor seinem Haus entlangspazieren sah - mitten in Fürstenwalde . Das war so zwischen 8 und 8.30 Uhr. „Ich habe gleich meine Tochter a...