Stundenlang muss der Kater gemaunzt haben, bis Bewohner des Hauses an der Wladimir-Komarow-Straße in Fürstenwalde die Feuerwehr riefen. Das Tier war in einen Spalt zwischen Treppe und Aufzugschacht gerutscht. Die Rettung der Katze war nur einer von bislang 86 tierischen Einsätzen in diesem Jahr f...