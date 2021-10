„Bei dem Drama geht es nicht um Tierquälerei, sondern um Neid und Kontrollsucht in der Nachbarschaft“, ist sich Simone M. (Name ist der Redaktion bekannt) sicher. Die 24-Jährige möchte nach mehreren Medienberichten über ihre angebliche Tierquälerei in Buchholz ihr Schweigen brechen.

Nachbarn...