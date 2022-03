Er wurde 1926 in Ketschendorf geboren, aber seinen zweiten Geburtstag, so schildert es seine Witwe Katja, hat Alfred Wegewitz am 10. April 1945 gefeiert: In einem Schützengraben entging er mit knapper Not dem Tod und kam in englische Gefangenschaft. Der Zweite Weltkrieg hat viele Weichen im Leben d...