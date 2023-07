Hellblaues T-Shirt, großes Mikro in der Hand, stolzes Lächeln: Ein Foto zeigt den kleinen Leon im Jahr 2018 auf der großen Stadtfestbühne in Fürstenwalde. Damals sang er mit Andreas Engel einen Song von Peter Maffay. Der glückliche Tag ist lange vorbei. Jetzt ist Leon 15 Jahre alt, liegt in einer Reha-Einrichtung, kann sich kaum bewegen. Ostern hat sein Tumor eingeblutet, erlitt er einen Schlaganfall. Seine Mutter Ina Hebert geht davon aus, dass ihr Sohn ein Pflegefall bleiben wird.

Andreas Engel möchte sie dabei unterstützen, eine Wohnung behindertengerecht einzurichten. Beim Stadtfest singt er für Leon und verlost einen von Peter Maffay signierten Regenschirm. Am Sonntag, 18.30 Uhr, hat ihm Stadtfestorganisator Kristian Arzig, Chef der Catering Company, kurzfristig einen Auftritt auf der Bühne am Dom ermöglicht. „Ich bin aber schon Sonnabend, 14 bis 18.30 Uhr, und Sonntag mit einem Tischchen an der Bühne zu finden“, sagt Engel.

Maffay-Double verkauft Lose für 5 Euro

Dort verkauft er Lose. 5 Euro kostet eins. Am Sonntagabend wird der Gewinner gezogen. „Man kann seine Telefonnummer auf die Rückseite schreiben, wenn man zu dieser Zeit nicht mehr da ist“, sagt Engel. Wenn die Möglichkeit besteht, will er zwischendurch singen und für die Aktion werben. „Ich will Leon helfen. Seine Art gefällt mir, wie er mit seiner kindlichen Stimme so freudig gesungen hat“, sagt der Musiker.

Neben der Los-Aktion läuft bereits die Versteigerung von zwei Schirmen. Der eine steht bei 200 Euro, der andere bei 500 Euro. Das letztgenannte Gebot hat Kristian Arzig abgegeben.

Ina Hebert kann die Hilfe gut gebrauchen. „Ich muss Leons Zimmer neu einrichten, er braucht Schränke für Sanitärsachen wie Bettunterlagen, einen Schreibtisch und einen Stuhl für die 24-Stunden-Pflege“, sagt sie. Ob sie zum Fest kommt, weiß sie noch nicht: „Das ist gerade alles so emotional drückend.“