Bestes Sommerwetter am Scharmützelsee , viele Ausflügler sind in Bad Saarow unterwegs, als es am Mittwochnachmittag (15. Juni) an der Ecke Ulmenstraße/Am Kurpark zu einem Unfall kommt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der Ulmestraße unterwegs und wo...