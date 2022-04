Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen (8. April) in Fürstenwalde . An der Kreuzung Frankfurter Straße/Geschwister-Scholl-Straße stießen kurz nach 6 Uhr ein Mercedes Sprinter und ein Fiat zusammen. Die Kreuzung musste in der Folge von der Polizei komplett gesperrt werden. Inzwischen i...