Schreck in der Morgenstunde am Dienstag (12. September): Kurz vor 9 Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Fürstenwalde alarmiert worden. Was ist passiert?

Wie der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Roland Kamenz, auf Nachfrage von moz.de informiert, ist das Kind nach den bisherigen Erkenntnissen auf die Fahrbahn der Wladimir-Komarow-Straße gelaufen und dort von einem Fahrzeug der Marke Peugeot erfasst worden. „Das Kind klagte über Schmerzen am Knie.“ Es habe leichte Schürfwunden erlitten und kam zunächst in ein Krankenhaus. Dort sollte es untersucht werden. „Das Kind war ansprechbar“, sagte Kamenz. Die Mutter sei dabei gewesen.