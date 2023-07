Zu einem schweren Unfall ist die Polizei am Dienstag, 11. Juli, in die August-Bebel-Straße in Fürstenwalde gerufen worden. Um 6.40 Uhr war es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Dacia und einem Radfahrer gekommen.

Der 24-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und war zunächst nicht ansprechbar, informierte Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost.

Rettungsdienst bringt Verletzten ins Klinikum Bad Saarow