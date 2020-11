Ein 15 Jahre alter Junge ist am Donnerstag (26. November), gegen 16.05 Uhr, mit einem Auto in Fürstenwalde zusammengeprallt und hat sich dabei verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Jugendliche an der Ecke August-Bebel-/Rosa-Luxemburg-Straße auf die Fahrbahn geradelt, wo er von einem Pkw Smart gerammt wurde. Der Jugendliche stürzte und zog sich eine Verletzung am Arm zu. Rettungskräfte konnten die Blessuren noch an Ort und Stelle versorgen. Nun ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), wie genau es zu dem Geschehen hatte kommen können.