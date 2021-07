Am Dienstag, 20. Juli, gegen 17 Uhr, sind Rettungskräfte in die Pieskower Straße in Bad Saarow alarmiert worden. Ein Mann, der in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, war dort mit seinem Dacia mit einem Baum kollidiert.

Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, sie wird durch die Polizei ermittelt.