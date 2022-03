Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein Kind fällt in eine tiefe Grube. Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ist so etwas geschehen, auf einem Privatgrundstück in einem Ortsteil von Fürstenwalde . Ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden zum Unfallort gerufen, später auch die Polizei