2400 Kerzen hatten Helfer des Theaters ANU am Freitag (9. September) am Dom in Fürstenwalde verteilt. Doch kurz bevor der Konzert- und Theaterabend zum 30. Geburtstag der Kulturfabrik beginnen sollte, ging ein Unwetter mit Blitz, Donner und Starkregen nieder. Während die Gäste sich noch auf das K...