Autofahrer im Raum Fürstenwalde sind in den vergangenen Monaten viel gebeutelt worden. Mehrfach gab es Einschränkungen wegen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn, unter anderem im Bereich der Dehmseebrücke. Am Donnerstag (2. 12.) trifft es wieder eine Anschlussstelle. Wie die Autobahn GmbH des...