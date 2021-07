Dass die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde dringend saniert werden muss, ist kein Geheimnis. Winter für Winter reißt der Frost Löcher in die Fahrbahn und verwandelt die Landesstraße 35 in eine Slalom-Strecke. Damit soll jetzt Schluss sein. Am Montag, 16. August, beginnen die Arbeiten für eine neue Asphaltdecke. Ursprünglich war der Baustart bereits für den 2. August geplant. Aufgrund des Stadtfestes wurde der Beginn jedoch kurzfri...