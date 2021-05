In Hasenfelde ist die Welt noch in Ordnung. In dem 300 Einwohner-Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Odervorland gibt es eine spätgotische Kirche, eine Freiwillige Feuerwehr und den Sportverein Blau-Weiß. Doch Ortsvorsteher Ditmar Gatzmaga sieht Unheil auf sein Dorf zukommen – in Form von Lkw, ...