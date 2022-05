Im Morgenverkehr ist an der Kreuzung Geschwister-Scholl-/Frankfurter/Kirchhofstraße in Fürstenwalde am Montag (16. Mai) ein wildes Durcheinander ausgebrochen. Grund: Zum wiederholten Mal war die Ampel ausgefallen. Sie spielt unter anderem im Schülerverkehr zum wenige Meter entfernten Geschwister-...