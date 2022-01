Verkehrswende jetzt. So betiteln die Grünen in Fürstenwalde ihr Vorhaben. Was nach Visionen von E-Mobilität und Nahverkehr klingt, setzt auf scheinbare Banalitäten. Dennoch könnte der Plan die Sicherheit der Bürger im Straßenverkehr deutlich verbessern. Er will nicht weniger als begehbare Geh...