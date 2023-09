Autofahrer, die am Wochenende die Lindenstraße in Fürstenwalde benutzen wollen, müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Der Bahnübergang in der Straße wird ab Freitag (29. September) 22 Uhr voll gesperrt. Darauf weisen bereits aufgestellte Verkehrsschilder hin. Eine Umleitung über die Kirchhoffstraße ist ausgeschildert. Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf der Linie zwischen Fürstenwalde und Bad Saarow.

Straße und Schiene Schwerer Arbeitszug wechselt Gleis zwischen Bad Saarow und Fürstenwalde – Autos und Lkw haben manchmal Glück Fürstenwalde Ein Bahnsprecher konnte auf Nachfrage am Freitag (29. September) von MOZ.de nicht genau sagen, um welche Arbeiten es sich dabei handelt. Auch die Pressesprecherin der Stadt Fürstenwalde, Nadine Gebauer, hatte keine Ankünfte über die Baumaßnahmen in der Lindenstraße. Die Arbeiten sollen, laut Ausschilderung, am 2. Oktober um 4 Uhr beendet sein.

Auch Bahnkunden sind betroffen

Von den Einschränkungen sind auch die Fahrgäste der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) betroffen. Die Züge der Linie RB 35 zwischen Fürstenwalde und Bad Saarow am Freitag um 22:08 Uhr ab Fürstenwalde und um 22:31 ab Bad Saarow-Pieskow entfallen. Am Samstag und am Sonntag fallen alle Züge auf dieser Linie komplett aus. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Den Fahrplan finden Bahnkunden auf den Seiten der NEB.

Bereits im Oktober 2022 fanden an dem Bahnübergang Baumaßnahmen statt, die zu einer mehrtägigen Sperrung und Zugausfällen führten. Damals müssen auf einem Abschnitt von rund drei Kilometern Schienen und Schwellen ausgetauscht werden.