Für einen Polizeieinsatz hat ein Mann am Freitag (21. April) in der Langewahler Straße in Fürstenwalde gesorgt. Der 26-Jährige hatte sich dort auf die Straße gestellt und keine Fahrzeuge mehr vorbeigelassen.

Doch damit nicht genug: Der Mann trat auch noch gegen das Auto eines 40-Jährigen und verursachte dabei Schäden am Pkw. Das hat die Polizei am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Der Vorfall hat sich bereits am frühen Freitagmorgen ereignet. Auch den Aufforderungen der Polizisten, die Straße zu verlassen, sei der Mann nicht nachgekommen. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Die nächsten Stunden verbrachte er in einer Zelle.

Ermittlungen wegen Nötigung und Sachbeschädigung

Nun wird gegen ihn wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt, teilt der Polizeisprecher abschließend mit.