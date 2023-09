Mit Tempo-30-Schildern sind sie vor das Alte Ratshaus in Fürstenwalde gezogen und klar und deutlich bringen sie zum Ausdruck, was sie wollen. Rund 25 Demonstranten treten am Donnerstagabend (28. September) unmittelbar vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für ein Tempolimit ein. Die Prot...